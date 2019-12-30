Шнуров в стихах высмеял новогодние телешоу

В стихотворении Шнуров заметил, что в праздничных телешоу ежегодно показывают одних и тех же известных персон. В частности, певец упомянул своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова.

В комментариях пользователи соцсети отреагировали на пост Шнурова поздравлениями с наступающим Новым годом, однако некоторые из низ предположили, что такое отношение к «голубым огонькам» — это проявление зависти Шнурова к более успешным артистам. Однако большая часть комментаторов согласилась с мнением музыканта.

Ранее стало известно, что житель Новосибирска отсудил у группировки «Ленинград» 4,5 тысячи рублей. По словам исца, нецензурная лексика в песнях группы, которую он услышал на концерте, оскорбила его чувства.