Лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер канала RTVi Сергей Шнуров готовится стать отцом в четвертый раз. Супруга музыканта Ольга Абрамова спустя полгода после рождения их первого ребенка уже ждет второго, передал Telegram-канал Tatler.

Шнурова заметили вместе с женой на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Журналисты отметили, что Абрамова заметно прибавила в весе. Предположительно, она беременна.

Лидер «Ленинграда», таким образом, может стать отцом уже в четвертый раз. У него есть дочь Серафима от брака с Марией Исмагиловой, сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной, только от бывшей супруги Матильды — ни одного ребенка. А нынешняя, четвертая жена, в прошлом году родила ему сына. Предположительно, пополнение в семье произошло летом, но сам Шнуров рассказал об этом только спустя несколько месяцев.

Ранее Шнуров не смог задать свой вопрос президенту РФ Владимиру Путину. Музыканта позвали на ежегодную пресс-конференцию, прошедшую в декабре, но предоставить слово не успели. Позже Шнуров опубликовал текст с подготовленным вопросом для Путина.