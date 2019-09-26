Шнуров сообщил, где видел запрет на курение на балконах

Свое отношение к запрету на курение на балконах, которое вступит в силу 1 октября 2019 года, нецензурно выразил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Стихи он опубликовал в Instagram, вызвав восторженное одобрение аудитории.

Новое стихотворение Шнурова набрало за восемь часов более 85 тысяч отметок «нравится».

В свойственной ему ироничной манере он пообещал жечь свечи если погаснет свет, и от лица жителя городского поселка заявил, что шашлыки и курение являются его единственными развлечениями. И от них он отказываться не собирается.

В нашем городском поселке Жизнь течет на лоджиях. С мужиками курят телки, Шашлыки свои жуя. Нет другой тут развлекухи! Сергей Шнуров

Согласно принятой норме, МЧС будет штрафовать россиян за открытый огонь на балконах квартир, общежитий и гостиниц.

МЧС разъяснило закон о запрете курить на балконе Подробнее

Сергей Шнуров довольно часто публикует нецензурные вирши на «злобу дня». Несмотря на их неприличие, стихи лидера «Ленинграда» систематически набирают огромное количество «лайков».

Последний раз Шнуров высказался по поводу инициативы правительства о запрете на продажу спиртного в небольших кафе и ресторанчиках, расположенных в многоквартирных домах. Его стихотворение набрало свыше 157 тысяч отметок «нравится».

Реплика Шнурова на активно обсуждаемую в интернет свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова получила более 163 тысяч «лайков».