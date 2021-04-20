Шнуров решил зарегистрировать товарный знак

Полный тезка музыканта, генпродюсера канала RTVi Сергея Шнурова подал заявку на регистрацию товарного знака «Зоя» (Zoya). Роспатент получил обращение в конце марта, сообщили «Невские новости».

Среди возможных видов деятельности под брендом «Зоя» указаны услуги по размещению рекламы, информационному сопровождению, работа модельных агентств.

Также в списке оказался гостиничный бизнес, краткосрочная аренда жилья и нежилых помещений.

Под брендом хотят производить косметику, ювелирные изделия, часы, канцтовары, мебель и музыкальные инструменты.

Также под маркой «Зоя» могут появиться предметы для ванной и туалета, кухонная утварь, одежда, пищевые продукты, аксессуары для курильщиков, игрушки, карнавальные маски и игровые автоматы и, наконец, аквариумы.

Глава агентства «Артпатент» Григорий Бусарев пояснил изданию, что когда речь идет о крупном проекте, на начальном этапе не всегда понятно, в какую строну он будет развиваться. А закон дает возможность указать несколько планируемых видов деятельности.