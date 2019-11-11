Шнуров рассказал о возможном новом солисте и «Ленинграде-2»
«Ленинград» определился с датой последнего концертаПодробнее
«Есть такая идея, была такая мысль — поменять солиста группировки „Ленинград“. Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — сказал Шнуров в программе «Просто о сложном» в Яндекс.Эфире.
По словам певца, музыканты коллектива могут в будущем объединится и начать выступать под названием «Ленинград-2». Шнуров отметил, что был бы счастлив, если такое развитие событий будет «успешным» и «крутым».
В марте 2019 года стало известно о закрытии «Ленинграда». Тогда Шнуров объявил о прощальном туре группы, в рамках которого музыканты выступят в Челябинске, Минске, Перми и других городах.
В Москву коллектив приедет 30 декабря, а на следующий день пройдет последний концерт «Ленинграда» в Санкт-Петербурге. При этом Шнуров допустил, что через какое-то время группа снова может вернуться и радовать поклонников.