Шнуров рассказал о возможном новом солисте и «Ленинграде-2»

Известная музыкальная группа «Ленинград» может сменить солиста. Кроме того, объединенный коллектив может снова выйти на сцену под обновленным названием. Об этом рассказал российский исполнитель Сергей Шнуров.

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«Есть такая идея, была такая мысль — поменять солиста группировки „Ленинград“. Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — сказал Шнуров в программе «Просто о сложном» в Яндекс.Эфире.

По словам певца, музыканты коллектива могут в будущем объединится и начать выступать под названием «Ленинград-2». Шнуров отметил, что был бы счастлив, если такое развитие событий будет «успешным» и «крутым».

В марте 2019 года стало известно о закрытии «Ленинграда». Тогда Шнуров объявил о прощальном туре группы, в рамках которого музыканты выступят в Челябинске, Минске, Перми и других городах.

В Москву коллектив приедет 30 декабря, а на следующий день пройдет последний концерт «Ленинграда» в Санкт-Петербурге. При этом Шнуров допустил, что через какое-то время группа снова может вернуться и радовать поклонников.