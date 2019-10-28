Музыканты «Ленинграда» обрадовались выходу на пенсию

Группа «Ленинград» обрадовалась решению своего лидера распустить коллектив. Музыканты заявили Сергею Шнурову, что с удовольствием уйдут на заслуженный отдых.

О настроении, с которым участники «Ленинграда» встретили новость о прекращении существования группы, Шнуров рассказал в интервью РИА «Новости».

«Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию», — сказал он.

Сам лидер группы не испытывает «ни капли» ответственности за роспуск музыкального коллектива. О новом проекте Сергей Шнуров пока не думает — пока это «в довольно призрачных планах». Он признался, что пока не до конца оформил подобные идеи, сославшись на «старую и больную голову».

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О том, что группа «Ленинград» прекратит свое существование, стало известно в мае 2019 года. Перед роспуском коллектив решил отправиться в масштабный тур по российским городам. Шнуров тем не менее не стал исключать выступлений музыкантов на корпоративах при наличии соответствующих предложений.