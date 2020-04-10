Шнуров рассказал, чем заняться на самоизоляции

У музыканта кипит творческая деятельность — он пишет стихи, сочиняет песни. Он подчеркнул, что старается не унывать сам и не дает другим. Певец пытается радовать своих подписчиков.

Шнуров заявил, что самоизоляция — время для развития. Именно этим он и занимается. И советует всем остальным заниматься собой.

«Сейчас удивительное время, когда можно читать книги, образовываться и вложится в себя и собственные знания. Можно провести время с близкими людьми и решить все недосказанности. Я вот сейчас читаю страниц по триста в день, и я давно не мог себе такого позволить», — сообщил он.

Напомним, ранее Шнуров подарил Покровской больнице в Санкт-Петербурге средства индивидуальной защиты. Сделал он это после обращения медиков, в котором они заявили о нехватке средств. Сотрудники больницы также писали ему в директ в инстаграме. Певец счел своим долгом помочь.