Шнуров раскритиковал меры поддержки бизнеса

Он рассказал, что «то, что предлагают, либо не доходит до людей, либо этого крайне мало». «Фактически лучше бы пристрелили сразу, чем так помогать», — заключил музыкант.

Также Шнуров уточнил, что предприниматели могут рассчитывать только на себя и «наступили те самые 1990-е, когда придется предпринимать что-то самим».

Ранее Шнуров в стихах высмеял слова Иосифа Пригожина о чудовищном положении артистов. Музыкант опубликовал ироничное стихотворение в Instagram. В нем он призвал подписчиков помочь Пригожину и Валерии с деньгами на еду и пообещал отправить им сосиски из «Пятерочки».

Также музыкант написал стихотворение о том, как проходила его самоизоляция на даче, и выложил в свой Instagram. Он сравнил себя и свою супругу с Робинзоном Крузо и Пятницей. Полтора месяца самоизоляции явно пришлись Шнурову по душе, потому что он «не крутил каждый день баранку», а «жена не перлась спозаранку в маникюрно-педикюрный кабинет». Об окончании этого периода артист выразил сожаление: