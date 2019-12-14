Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Шнуров возмутился, что 17-летняя Алана Чочиева спела абсолютно «взрослую» песню Аллы Пугачевой «Опять метель».

«Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт. Здесь перед нами ангел, который поет: „Сильная женщина плачет у окна“. Откуда это? Зачем? Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!» — обратился к Гагариной Шнуров.

Шнуров выгнал из «Голоса» одну из сильнейших участниц Подробнее

Гагарина сначала ничего не ответила. Когда ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев дал ей слово, она заявила, что Алана «не выступает с табличкой „Мне 17 лет“». Чочиева все же прошла в следующий этап телевизионного конкурса, несмотря на эмоциональное обсуждения ее номера.

Еще одна подопечная Гагариной — Лилия Вельтман — также продолжит участие в шоу, но уже в команде певца Валерия Сюткина.