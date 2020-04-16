    16 апреля 2020, 15:13

    Шнуров признался, что считает себя антиполитиком

    Артур Блянихов

    Музыкант и актер Сергей Шнуров признался, что вступил в Партию роста ради расширения пространства политической борьбы. Артиста процитировало ИА НСН.

    Шнуров пояснил, что чувствует себя антиполитиком, поскольку все то, что он делает, не очень укладывается в политические рельсы.

    «Какой же я политик-политик? Наоборот, я антиполитик», — подчеркнул лидер группировки «Ленинград».

    Он напомнил о своих перформансах, которые не свойственны серьезным людям.

    По его словам, до его прихода в политику все варилось в собственном соку, поэтому ему хочется расширить пространство политической борьбы.