Шнуров признался, что считает себя антиполитиком

Шнуров пояснил, что чувствует себя антиполитиком, поскольку все то, что он делает, не очень укладывается в политические рельсы.

«Какой же я политик-политик? Наоборот, я антиполитик», — подчеркнул лидер группировки «Ленинград».

Он напомнил о своих перформансах, которые не свойственны серьезным людям.

По его словам, до его прихода в политику все варилось в собственном соку, поэтому ему хочется расширить пространство политической борьбы.