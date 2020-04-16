16 апреля 2020, 15:13
Шнуров признался, что считает себя антиполитиком
Музыкант и актер Сергей Шнуров признался, что вступил в Партию роста ради расширения пространства политической борьбы. Артиста процитировало ИА НСН.
Шнуров пояснил, что чувствует себя антиполитиком, поскольку все то, что он делает, не очень укладывается в политические рельсы.
«Какой же я политик-политик? Наоборот, я антиполитик», — подчеркнул лидер группировки «Ленинград».
Он напомнил о своих перформансах, которые не свойственны серьезным людям.
По его словам, до его прихода в политику все варилось в собственном соку, поэтому ему хочется расширить пространство политической борьбы.