Шнуров посвятил Жванецкому эмоциональное стихотворение
Шнуров назвал Жванецкого «великим дядей» и камертоном, который помогал определить, что перед вами — добро и зло. Музыкант признался, что считал сатирика своим авторитетом. Именно по этой причине после его смерти у Шнурова внутри «сломалось главное».
Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нем и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, —
Мол с ним ушла огромная эпоха…
А для меня он был как будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то.
Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. По словам его друзей, писатель в последнее время болел. Однако официальная причина смерти не названа. Недвижимость сатирика оценивают минимум в сто миллионов рублей. Имущество поделят на равные части между наследниками первой очереди, к которым относятся жена и дети артиста.
Сатирик Семен Альтов рассказал, что на сцене Жванецкий становился крупнее, был мужчиной, предводителем. Зал, как допинг, поддерживал его, сообщило Daily Storm.