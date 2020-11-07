Шнуров посвятил Жванецкому эмоциональное стихотворение

Шнуров назвал Жванецкого «великим дядей» и камертоном, который помогал определить, что перед вами — добро и зло. Музыкант признался, что считал сатирика своим авторитетом. Именно по этой причине после его смерти у Шнурова внутри «сломалось главное».

Сегодня умер Михаил Жванецкий.

Великий дядя, просто дядя Миша.

Ребячился он с нами не по-детски.

И всяк о нем и вспомнит и напишет,

Согласно случаю, прискорбным тоном, —

Мол с ним ушла огромная эпоха…

А для меня он был как будто камертоном,

И по нему что хорошо, что плохо

Я мерил, а теперь, пожалуй,

И не по кому. Нет авторитета.

Не стало капли самой важной малой,

Сломалось главное, то что под сердцем где-то.

Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. По словам его друзей, писатель в последнее время болел. Однако официальная причина смерти не названа. Недвижимость сатирика оценивают минимум в сто миллионов рублей. Имущество поделят на равные части между наследниками первой очереди, к которым относятся жена и дети артиста.

Сатирик Семен Альтов рассказал, что на сцене Жванецкий становился крупнее, был мужчиной, предводителем. Зал, как допинг, поддерживал его, сообщило Daily Storm.