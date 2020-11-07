facebook_pixel
    07 ноября 2020, 16:48

    Шнуров посвятил Жванецкому эмоциональное стихотворение

    Алена Макаренко

    Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о писателе-сатирике Михаиле Жванецком, который умер 6 ноября. Результаты своего творчества он представил в Instagram.
    Шнуров посвятил Жванецкому эмоциональное стихотворение

    Шнуров назвал Жванецкого «великим дядей» и камертоном, который помогал определить, что перед вами — добро и зло. Музыкант признался, что считал сатирика своим авторитетом. Именно по этой причине после его смерти у Шнурова внутри «сломалось главное».

    Сегодня умер Михаил Жванецкий.

    Великий дядя, просто дядя Миша.

    Ребячился он с нами не по-детски.

    И всяк о нем и вспомнит и напишет,

    Согласно случаю, прискорбным тоном, —

    Мол с ним ушла огромная эпоха…

    А для меня он был как будто камертоном,

    И по нему что хорошо, что плохо

    Я мерил, а теперь, пожалуй,

    И не по кому. Нет авторитета.

    Не стало капли самой важной малой,

    Сломалось главное, то что под сердцем где-то.

    Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. По словам его друзей, писатель в последнее время болел. Однако официальная причина смерти не названа. Недвижимость сатирика оценивают минимум в сто миллионов рублей. Имущество поделят на равные части между наследниками первой очереди, к которым относятся жена и дети артиста.

    Сатирик Семен Альтов рассказал, что на сцене Жванецкий становился крупнее, был мужчиной, предводителем. Зал, как допинг, поддерживал его, сообщило Daily Storm.