Шнуров порадовался успеху Агутина на конкурсе в США

По данным издания, Агутин победил с песней «Just, а Rainy Day», над которой также работали продюсер Алекс Сино и гитарист Эл Ди Меола.

«В эпоху злобную ковида // Пел песни, как никто другой! // Я очень рад за Леонида, // Держи пятюню, дорогой», — написал Шнуров.