25 ноября 2020, 15:58
Шнуров порадовался успеху Агутина на конкурсе в США
Музыкант и политик Сергей Шнуров на своей странице в Instagram похвалил коллегу по сцене Леонида Агутина за победу в одной из категорий музыкального песенного конкурса USA Songwriting Competition. Об этом сообщила «Экспресс газета».
По данным издания, Агутин победил с песней «Just, а Rainy Day», над которой также работали продюсер Алекс Сино и гитарист Эл Ди Меола.
«В эпоху злобную ковида // Пел песни, как никто другой! // Я очень рад за Леонида, // Держи пятюню, дорогой», — написал Шнуров.