Шнуров поддержал запрет мата в соцсетях

Музыкант, генпродюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров поддержал закон о запрете мата в социальных сетях. Лидер группы «Ленинград» заявил об этом в ток-шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я абсолютно поддерживаю этот закон, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти, что, конечно, хорошо», — сказал музыкант.

Шнуров отметил, что мат существует уже тысячи лет, и за всю историю никому из правителей так и не удалось изъять его из употребления.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее в ноябре призывал штрафовать Шнурова за мат. Последний не так давно написал заявление в полицию, пожаловавшись на угрозы продюсера.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее в интервью Наиле Аскер-заде назвал Шнурова «нормальным мужиком». Об этом писало Ura.ru.

Поправки к закону «Об информации…», которые предусматривают ответственность соцсетей за публикации с нецензурной бранью, вступили в силу в РФ с 1 февраля. Онлайн-платформы обязали к удалению противоправного контента в течение суток после их выявления, сообщало RT.