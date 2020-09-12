Шнуров отказался участвовать в выборах в Госдуму

Сергей Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Об этом он сообщил журналистам.

«Я не планирую», — цитирует РИА «Новости» слова сопредседателя «Партии Роста». Такого же мнения он придерживался и в июле, когда общался с хабаровчанами. Музыкант тогда заявил, что несмотря на вступление в партию, выборы его не интересуют.

Лидер группы «Ленинград» вступил в «Партию Роста» 20 февраля, сообщает Национальная служба новостей.

Политическая деятельность не помешала творчеству рокера. Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых российских звезд, в который вошел музыкант Сергей Шнуров. По данным издания, за эту весну он заработал 8,8 миллиона долларов.

Ранее музыкант прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По мнению Шнурова, он «чересчур жесткий». А виноват в этом сам Ефремов, считает певец, потому что выбрал себе в адвокаты Пашаева. Сразу же после вынесения вердикта актеру Шнуров опубликовал стихотворение, в котором упомянул дружбу с Ефремовым и любовь к алкоголю.