Шнуров оправдался за «мусорный» клип горькой иронией

Сергей Шнуров опубликовал в своем Istargam очередной сатирический пост. Он снова коснулся темы плохой уборки Петербурга, песни на которую вызвали большой общественный резонанс. Шнуров принес публичные извинения за то, что в его клипе действительно есть факты, которые не соответствуют реальности. В конце он добавил, что правда не умеет играть на трубе и обманул зрителей. Но того ужаса, который творится с уборкой, отметил Шнуров, это все равно не умаляет.

«Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе „Пока так“, есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет <…>, творящегося в нашем городе», — написал Шнуров.

На видео, на которое бурно отреагировала общественность, Шнуров действительно играет на трубе на фоне мусорных завалов. Он поет о том, что город этой зимой буквально зарос сугробами, и никуда не пройти, не прилагая огромных усилий. Многие пользователи соцсетей, преимущественно из Петербурга, яро поддержали музыканта.

В социальных сетях петербуржцы действительно много жалуются на то, что творится в городе текущей зимой. Причем, не только на сугробы, но и на настоящие ледовые катки, в которые превратились отдельные улицы. Популярность набрал ролик в TikTok, где молодой человек катается прямо по тротуару на коньках. Но такие катки, пишут пользователи, есть даже перед детскими садами и яслями — дойти до входа очень сложно, не упав несколько раз по дороге.

Стоит отметить, что после появления песни Шнурова — а может быть, и после возмущения жителей — город действительно стал немного чище. На некоторых улицах снег и лед посыпаны песком (хотя бы по обочинам, где люди не ходят), а уборку завалов вокруг мусорных баков местные жители отмечают, как настоящий праздник. Они вешают прямо на помойках воздушные шары и потом распространяют фото в Instagram.