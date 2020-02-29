Шнуров объяснил отказ от дуэли с Милоновым

Милонов предложил Шнурову дуэль на нормандских мечах, сообщило РИА «Новости».

Шнуров отказался принять вызов. Музыкант объяснил это тем, что они с парламентарием — представители разных сословий.

«Милонов, в отличие от меня, себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли», — рассказал Шнуров.

20 февраля Сергей Шнуров вступил в Партию роста.