29 февраля 2020, 01:56
Шнуров объяснил отказ от дуэли с Милоновым
Музыкант и политик Сергей Шнуров объяснил отказ от дуэли с депутатом Виталием Милоновым происхождением «из народа». Об этом сообщило ИА НСН.
Милонов предложил Шнурову дуэль на нормандских мечах, сообщило РИА «Новости».
Шнуров отказался принять вызов. Музыкант объяснил это тем, что они с парламентарием — представители разных сословий.
«Милонов, в отличие от меня, себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли», — рассказал Шнуров.
20 февраля Сергей Шнуров вступил в Партию роста.