Шнуров не смог без мата описать 2021 год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров попытался емко описать происходившее в России в 2021 году. О событиях уходящего года с музыкантом поговорил Life.

На прошлогодней пресс-конференции Владимира Путина Шнуров задал президенту вопрос о том, как «простому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику». По мнению музыканта, этот год мало чем отличался от предыдущего: описать его без ненормативной лексики у Шнурова не получилось.

«Этот год ничем не отличался от предыдущего, он был такой же интересный на события. Каким емким словом? С каждым годом мы приближаемся к апокалипсису, от чего я как христианин, неоднократно употреблял это словосочетание, испытываю эсхатологический восторг. Мне нравится, что происходит, мне нравится, что все идет к тому, к чему идет, по-русски говоря [ни к чему хорошему]», — сказал музыкант.

В этом году Шнуров тоже аккредитован на пресс-конференцию президента.