Шнуров назвал приговор Ефремову слишком суровым

Музыкант Сергей Шнуров назвал приговор Михаилу Ефремову «чересчур жестким». Но добавил, что актер в этом виноват сам.

«Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — ответил Шнуров на вопрос корреспондента РИА «Новости».

Михаил Ефремов признан виновным в аварии со смертельным исходом. Суд назначил ему восемь лет заключения в исправительной колонии. Пока актер находится в СИЗО.

Правозащитники рассказали, что в Ефремову в СИЗО началось целое «народное паломничество». Люди несут ему передачи и письма. А одна бабушка даже принесли пирог, сделанный своими руками. Ефремов пообещал ответить на все письма. Он также попросил не приносить ему больше передачи, потому что он уже исчерпал месячный лимит в 30 килограммов. Актер признался, что у него сложились отличные отношения с сокамерниками.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и врезался в фургончик курьера Сергея Захарова. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Он скончался в больнице.