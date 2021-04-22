Шнуров назвал причину неудач в сольной карьере у вокалисток «Ленинграда»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналисту Надежде Стрелец на ее YouTube-канале назвал причину, по которой вокалистки коллектива не добились успеха в сольной карьере, сообщило ИА Nation News.

По мнению музыканта, успех артистов зависит не только от наличия хорошего вокала, но и от песен. Он привел в пример проект «Голос». Шнуров заметил, что поющих людей много, но голос это только 10% от получаемого в итоге результата.

«Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка», — поделился мнением исполнитель.

Отмечается, что вокалистки в составе коллектива «Ленинград» всегда пользовались популярностью у фанатов «Ленинграда». Они имели большой успех, пока не уходили в свободное плавание.

Ранее Шнуров назвал поклонников телеведущей и певицы Ольги Бузовой приматами. Он признался, что не испытывает негативных эмоций в отношении звезды шоу «Дом-2». При этом мужчина задался вопросом о том, кто покупает билеты на ее концерты.