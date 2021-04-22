Шнуров назвал поклонников Бузовой приматами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал поклонников телеведущей и певицы Ольги Бузовой приматами. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Он не испытывает негативных эмоций в отношении звезды шоу «Дом-2».

«Я неплохо к ней отношусь. Да кто мы такие, чтобы ругать Бузову? Она не в Большом театре выступает. Она абсолютно занимает свою нишу. Она не находится в несвойственном для себя контексте», — заявил Шнуров.

У таких музыкальных исполнителей, как Моргенштерн или Бузова, значительно меньше хейтеров, чем кажется со стороны, отметил он.

Шнуров сравнил поклонников такой музыки с приматами, написало ИА «Невские новости».

«Кто тогда покупает билеты? Это просто реакция. Люди не рефлексируют над собственными эмоциями. Они реагируют буквально как приматы. Кнопку нажал — и все. И это неважно, какую кнопку нажал», — добавил лидер «Ленинграда».

Ранее Бузова объявила, что покидает «Дом-2» и как участница, и как ведущая. Этому шоу она посвятила 17 лет своей жизни, благодаря чему получила известность. Однако сейчас звезда решила двигаться дальше.