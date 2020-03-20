Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине
Шнуров написал:
Жопы, пальмы, пляжи, тачки,
Яхты, виллы, ***, и те
Фоточки со странной жрачкой,
Вдруг исчезли из сетей.
Театральной постановки
Не покажут. Типа, сорри.
И такой сюжет неловкий
Фото делать не на море.
Свое традиционное стихотворение-реакцию на события в мире музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram. Ранее он прошелся по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который призвал «певцов, парикмахеров и банщиков» не лезть в политику после слов Шнурова о Крыме. Лидер группировки сравнил депутата с кукарекающим и распустившим перья петухом и назвал «старым клоуном».
17 марта, во время интервью на радиостанции «Комсомольская правда», Шнуров уклончиво ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Его слова вызвали бурное обсуждение в Сети и резкое осуждение со стороны некоторых коллег.