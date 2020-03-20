Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине

Шнуров написал юмористическое стихотворение, в котором подметил еще одну сторону карантина. Из соцсетей исчезли фотографии «тачек, яхт и вилл». Музыкант связал это с тем, что все эскортницы сейчас на карантине из-за коронавируса.

Шнуров написал:

Жопы, пальмы, пляжи, тачки,

Яхты, виллы, ***, и те

Фоточки со странной жрачкой,

Вдруг исчезли из сетей.

Театральной постановки

Не покажут. Типа, сорри.

И такой сюжет неловкий

Фото делать не на море.

Свое традиционное стихотворение-реакцию на события в мире музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram. Ранее он прошелся по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который призвал «певцов, парикмахеров и банщиков» не лезть в политику после слов Шнурова о Крыме. Лидер группировки сравнил депутата с кукарекающим и распустившим перья петухом и назвал «старым клоуном».

17 марта, во время интервью на радиостанции «Комсомольская правда», Шнуров уклончиво ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Его слова вызвали бурное обсуждение в Сети и резкое осуждение со стороны некоторых коллег.