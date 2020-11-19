Шнуров матом отреагировал на разгром сборной России без Дзюбы
На проигрыш команды он отреагировал стихотворением с нецензурной лексикой.
Наш футбол стал сексуальным спортом!
Это, несомненно, хорошо.
Мой прогноз, чтоб написать короче,
Точен. И уже не пронесет.
Если Дзюба невзначай *******,
Значит, сборная немножко *******
«Все понятно, и кого ты ни спроси, эротический подтекст в футболе общим местом стал на матушке Руси», — добавил Шнуров.
Россия проиграла Сербии со счет 0:5 в решающем матче Лиги наций 18 ноября. После этого отечественная сборная вылетела из корзины серии А. Поэтому теперь при жеребьевке на предстоящий чемпионат мира в 2022 году спортсмены могут попасть в одну группу с Португалией, Англией и Нидерландами, написал «Царьград».
Дзюбу отстранили от игр в ноябре после слива в Сеть его интимного видео. Такое решение принял главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. А его жена Кристина собралась подавать на развод, так написали СМИ. Однако сама девушка никак не прокомментировала эти слухи. В любом случае спортсмен должен серьезно поговорить с супругой ради сохранения брака, уверен психолог Вячеслав Немцов.