Шнуров матом отреагировал на разгром сборной России без Дзюбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил очередное стихотворение на злобу дня. Он не сомневается, что сборная России проиграла Сербии потому, что от игры отстранили нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Литературным творчеством музыкант поделился в Instagram.

На проигрыш команды он отреагировал стихотворением с нецензурной лексикой.

Наш футбол стал сексуальным спортом!

Это, несомненно, хорошо.

Мой прогноз, чтоб написать короче,

Точен. И уже не пронесет.

Если Дзюба невзначай *******,

Значит, сборная немножко *******

«Все понятно, и кого ты ни спроси, эротический подтекст в футболе общим местом стал на матушке Руси», — добавил Шнуров.

Россия проиграла Сербии со счет 0:5 в решающем матче Лиги наций 18 ноября. После этого отечественная сборная вылетела из корзины серии А. Поэтому теперь при жеребьевке на предстоящий чемпионат мира в 2022 году спортсмены могут попасть в одну группу с Португалией, Англией и Нидерландами, написал «Царьград».

Дзюбу отстранили от игр в ноябре после слива в Сеть его интимного видео. Такое решение принял главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. А его жена Кристина собралась подавать на развод, так написали СМИ. Однако сама девушка никак не прокомментировала эти слухи. В любом случае спортсмен должен серьезно поговорить с супругой ради сохранения брака, уверен психолог Вячеслав Немцов.