11 декабря 2020, 19:03
Шнуров аккредитовался на ежегодную пресс-конференцию Путина
Музыкант Сергей Шнуров получил аккредитацию на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным «Газеты.ru», мероприятие пройдет 17 декабря в формате онлайн-встречи. В Instagram Шнуров спросил у своих подписчиков, какой вопрос они задали бы президенту.
Сам Путин во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево.
Ранее Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства Бориса Немцова найдены.