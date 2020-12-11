Шнуров аккредитовался на ежегодную пресс-конференцию Путина

По данным «Газеты.ru», мероприятие пройдет 17 декабря в формате онлайн-встречи. В Instagram Шнуров спросил у своих подписчиков, какой вопрос они задали бы президенту.

Сам Путин во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево.

Ранее Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства Бориса Немцова найдены.