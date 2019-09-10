Шнур посвятил стихи пьяному выступлению Билана в Самаре

Сергей Шнуров разместил в своем Instagram стихи, посвященные выступлению Димы Билана в Самаре. Поп-исполнитель вышел на сцену нетрезвым: как позже объяснил сам Билан, «не рассчитал силы», выпив лишку.

«Повезло Самаре разом наблюдать, как Д. Билан в зюзю пьяный вертит тазом», — написал Шнуров.

По словам острослова, расстраиваться из-за происшествия Билану не следует. Ведь если бы выступление прошло штатно, не было бы информационного повода и Билан не попал бы в новостные сводки.

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Как признался сам Билан после своего выступления, он не рассчитал свои силы, когда согласился выпить с друзьями в гримерке коньяку. В своем видеообращении, которое певец тоже разместил в Instagram, Билан повинился перед жителями Самары и пообещал им в ближайшее время бесплатный качественный концерт.

«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке и вообще, выпил коньяк, не рассчитал, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни», — объяснил артист.