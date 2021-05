Шмыкова и Slava Marlow стали самыми перспективными россиянами до 30 лет по версии Forbes

Фигуристка Анна Щербакова, музыкант Slava Marlow и актриса Варвара Шмыкова попали в ежегодный рейтинг журнала Forbes самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Список составляли из 100 претендентов в 10 номинациях.

В список попали помимо россиян несколько граждан Белоруссии и Казахстана. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

В номинации «Спорт и киберспорт» наиболее перспективными назвали фигуристку Анну Щербакову, хоккеиста Андрея Василевского и игрока в CS: GO Дмитрия Sh1ro Соколова. Среди музыкантов в рейтинг вошли Илья Гадаев, Анна Романовская из Cream Soda, битмейкер Вячеслав Марлов (Slava Marlow) и диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek).

Лидерами в номинации «Искусство» стали актриса Варвара Шмыкова, оператор Ксения Середа. Обе девушки участвовали в фильме «Дылда». Ксения будет снимать пилотный эпизод сериала по мотивам игры The Last of Us, режиссером которого стал Кантемир Балагов.

Самым перспективным стилистом до 30 лет Forbes посчитал Ксюшу Смо, визажистом — Кейт Мур. Также победителем в номинации «Мода и дизайн» стала основательница бренда нижнего белья Love & Swans Мария Лебедева.