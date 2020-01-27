Шляпа-занавеска Билла Портера с церемонии «Грэмми» стала мемом

Портер вышел на красную дорожку в блестящем синем костюме Baja East и шляпе дизайнера Сары Сокол, занавесь-бахрому которой можно открыть либо закрыть по своему желанию.

«Взбесите меня, и кулисы закроются!» — подписал он публикацию с этим образом в Instagram.

Пользователи соцсетей быстро разобрали его фото для шуток.

«У нас наступил 2020, а Билли Портер уже живет в 3020», «Когда ты злишься, но любимый человек зовет тебя поесть», «Когда мама просит выйти из комнаты и поздороваться с непонятными родственниками», — написали пользователи Twitter под видео, на котором Портер демонстрирует, как раскрываются «занавески» шляпы.

62-я церемония вручения премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе.