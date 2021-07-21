Школьную игровую майку Джеймса продали на аукционе за $512 тысяч

Школьная игровая майка баскетболиста Леброна Джеймса была продана за 512 тысяч долларов на аукционе Juliens Auctions. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джеймс играет за «Лейкерс» и четыре раза становился чемпионом НБА. Его фото в этой майке было опубликовано в 2002 году на обложке журнала Sports Illustrated.

Цена в 512 тысяч долларов стала рекордной относительно остальных игровых маек. Предыдущий рекорд принадлежал майке бывшего президента Америки Барака Обамы. Ее стоимость составила 192 тысячи долларов.

Ранее Леброна Джеймса назвали самым ненавистным спортсменом мира. Он собрал в сети 122 тысячи оскорбительных комментариев.

На втором месте рейтинга расположился нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд (32 тысячи комментариев), на третьем — игрок в американский футбол Том Брэди (28 тысяч). В первую пятерку списка попали баскетболист Кевин Дюрант, котором в интернете негативно отозвались 24 тысячи раз и автогонщик Бубба Уоллес с результатом 21 тысяча оскорблений.