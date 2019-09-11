Школьник попытался пробраться в отель к Дзюбе. Но тот нашел его сам и подарил футболку

Футболист Артем Дзюба встретился со своим юным фанатом из Калининграда и подарил ему футболку. Мальчик пытался попасть к спортсмену в отель, но его остановили.

Как сообщил в Facebook пользователь по имени Сергей Лютаревич, мальчик вместе с мамой приехал к футболисту в отель после матча сборных России и Казахстана. Ребенка в номер Дзюбы не пустили, и тогда он оставил футболисту записку со своим телефоном.

«Не дождавшись, спустя 30 минут, оставив свой номер телефона, со слезами уехал домой. Через час им позвонил Артем и пригласил в отель», — написал Лютаревич.

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Дзюба сфотографировался с юным болельщиком и подарил ему игровую футболку.

Россия одержала победу над Казахстаном в матче отборочного раунда чемпионата Европы. Игра проходила 9 сентября на стадионе в Калининграде. Единственный гол на 89-й минуте забил Марио Фернандес.

Россия сейчас занимает второе место в группе, уступая три очка бельгийцам.