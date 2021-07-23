Шьямалан рассказал подробности о съемках нового хоррора

Хоррор «Время» вышел в прокат в среду, 21 июля. Режиссером новой картины стал культовый режиссер М. Найт Шьямалан, известный по работе над фильмами «Шестое чувство», «Сплит», «Стекло» и многими другими. Он рассказал о том, как проходила работа над новой картиной. Об этом сообщили «Известия».

«Мы боимся стареть, потому что нас устрашает мысль о смерти, ее ведь мы опасаемся больше всего. Поэтому в этом фильме я не только предлагаю как бы сконцентрировать целую человеческую жизнь в один-единственный день, но и показываю, что происходит после смерти», — объяснил режиссер замысел картины.

Шьямалан также сыграл одну из ролей в картине — он примерил на себя амплуа водителя, который доставил героев к месту действия. По словам самого режиссера, этот персонаж необходим, чтобы придавать ситуации немного юмора и отстранять восприятие аудиторией описанной ситуации.

Главная роль в картине досталась Гаэлю Гарсия Берналь. Режиссер отметил, что характеры у актера и его персонажа схожи.

«Берналь всегда находит способ быть забавным даже в самой страшной ситуации для своего персонажа», — отметил Шьямалан.

Режиссер отметил, что пандемия также отчасти сказалась на истории. По его словам, за этот период люди смогли осознать, что важна не продолжительность жизни, а близкие люди рядом. Шьямалан заявил также, что звук в картине играет важную роль для создания подходящей атмосферы.

«Где бы вы ни сидели в зале, вы постоянно будете чувствовать, что вокруг — океан. Всегда, в каждом кадре вы будете слышать шелест волн, вы будете присутствовать на пляже и никуда с него не денетесь, как и герои. <…> Мы вот над этим чувством пляжа неделями работали», — подытожил режисер.