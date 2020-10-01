Шишкова обвинила Решетову в том, что их союз с Тимати распался

Шишкова обвинила Решетову в том, что пока она была беременна, та начала встречаться с Тимати. В ответ Решетова написала, что их отношения начались уже после расставания Тимати с Шишковой и рождения их дочери.

Миро считает, что это не оправдание. По ее мнению, даже если Решетова говорит правду, она все равно виновата в том, что начала отношения с мужчиной, у которого только родился ребенок.

Миро полагает, что если б не новые отношения, Тимати и Шишкова могли бы «уладить разногласия и остаться вместе».

Ранее Шишкова призналась в своем Instagram-аккаунте, что прибегала к услугам пластической хирургии. На днях она рассказала, что однажды ей пришлось обратиться к хирургу, чтобы тот изменил ей нос. По словам Шишковой, основной задачей было исправить носовую перегородку. Заодно были внесены эстетические коррективы.

Знаменитость подчеркнула, что до изменений нос был красивый, однако результат операции ей тоже нравится. Модель отметила, что не согласилась бы вновь посетить пластического хирурга, если бы могла вернуться в прошлое.