Ширвиндт рассказал о смертельной болезни Андрея Миронова

Ширвиндт рассказал, что Миронову поставили диагноза аневризма. Он часто жаловался на головные боли, но на предложения врачей провериться постоянно отмахивался.

В день смерти актер был на гастролях в Риге, когда ему стало настолько плохо, что со сцены его унесли на руках. В тот день в Латвии проходил всемирный съезд невропатологов.

Миронова уже готовили к операции, но врачи отказались это делать. По словам Ширвиндта, они вышли из реанимации «белые как лист».

«Я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный», — подытожил Ширвиндт.

Андрей Миронов скончался в рижской больнице, не приходя в сознание 16 августа 1987 года. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.