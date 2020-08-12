Ширвиндт рассказал о ДТП в Валдае

Известно, что в ДТП был виноват сам Ширвиндт, так как не уступил дорогу другой машине. Он пояснил, что ничего страшного не произошло, все участники аварии в порядке.

«Помяли немножко машины, но ничего, железки — это дрянь», — пояснил Ширвиндт.