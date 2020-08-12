12 августа 2020, 17:49
Ширвиндт рассказал о ДТП в Валдае
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал об аварии, в которую он попал в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщил сайи телеканал «Звезда».
Известно, что в ДТП был виноват сам Ширвиндт, так как не уступил дорогу другой машине. Он пояснил, что ничего страшного не произошло, все участники аварии в порядке.
«Помяли немножко машины, но ничего, железки — это дрянь», — пояснил Ширвиндт.