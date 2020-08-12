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    12 августа 2020, 17:49

    Ширвиндт рассказал о ДТП в Валдае

    Дарья Морозова

    Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал об аварии, в которую он попал в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщил сайи телеканал «Звезда».

    Известно, что в ДТП был виноват сам Ширвиндт, так как не уступил дорогу другой машине. Он пояснил, что ничего страшного не произошло, все участники аварии в порядке.

    «Помяли немножко машины, но ничего, железки — это дрянь», — пояснил Ширвиндт.

    Новости SMI.FM