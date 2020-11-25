Ширвиндт попал в больницу с COVID-19

Актера Александра Ширвиндта положили в больницу с COVID-19. У него начальная стадия болезни.

В больницу Ширвиндта привезли минувшей ночью. Актеру диагностировали COVID-19. Вместе с Ширвиндтом в больнице находится его жена Наталья Белоусова, у которой тоже выявили COVID-19.

«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», — рассказал ТАСС директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев.

Александру Ширвиндту 86 лет, и он находится в группе риска. Народный артист РСФСР занял пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в 2000 году.

Ширвиндт — один из самых популярных актеров советского и российского кино. В его фильмографии более семи десятков картин. Актер снимался в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром», «Старики-разбойники», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих» и многих других.