07 июля 2023, 16:48
Ширвиндт назвал причину, из-за которой едва не развелся с женой
Актер Ширвиндт признался, что чуть не развелся с женой из-за рыбалки
Александр Ширвиндт едва не расстался с женой Натальей Белоусовой из-за любимой рыбалки. Об этом 88-летний актер признался в беседе с eg.ru.
«Из-за рыбалки я едва не развелся со своей женой Натальей. Она <…> падает в обморок при виде червячка», — рассказал артист.
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Он уточнил, что наживку, которая вызывают такой панический страх у его супруги, хранит в холодильнике.
Белоусова едва не подала на развод после того, как черви сбежали и расползлись по гостиничному номеру, в котором жила в Доме отдыха актеров в Плесе звездная чета.
Целый ящик червяков привез актер Родион Александров. Но Ширвиндт случайно неплотно закрыл тару.
В материале напомнили, что с Натальей Белоусовой, архитектором по профессии, актер прожил всю жизнь.
Ранее Ширвиндт заявил, что в его гардеробе нет строгого костюма и белых кроссовок.
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