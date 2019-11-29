Шипулин подарил «победные» лыжи Ибрагимову

Вручение прошло на открытии в Качканаре спортивных объектов в ходе визита Шипулина на север региона.

Сегодня здесь открылись лыже-роллерная трасса и физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», в котором смогут заниматься как спортсмены, так и любители.

Также в церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр спорта региона Леонид Рапопорт.

«Это еще один шаг на пути к здоровому образу жизни, здоровому поколению и здоровой нации. Сегодня во всех городах и селах Свердловской области строятся новые футбольные поля, ледовые арены, велосипедные дорожки, треки, спортивные площадки», — отметил Куйвашев.