Шипенко сделает из «Текста» сериал

Фильм режиссера Клима Шипенко «Текст» получил четыре награды «Золотой орел» и собрал 400 миллионов рублей в прокате. Главные роли в кинокартине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Фильм показывает историю 27-летнего Ильи Горюнова, который по ложному обвинению провел в тюрьме семь лет и отомстил виновнику. Однако, получив смартфон обидчика, через текст на экране он проживает чужую жизнь.

Успех полнометражной версии подтолкнул создателей осуществить задумку о съемках сериала.

Клим Шипенко рассказал, что многие сцены фильма при монтаже сериала переосмыслили, и выглядеть они будут совершенно иначе.

«Идея появилась у меня на съемках фильма, и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: давай сделаем из этого материала два формата — и фильм, и сериал, — поделился режиссер. — И когда стало понятно, что у „Текста“ есть большая фан-база, которая будет рада посмотреть сериал, мы поняли, что не можем отказать им в удовольствии. Конечно, я принимаю участие в монтаже, делаю сериал со своим режиссером монтажа Тимом Павелко, и мы будем монтировать все совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение».

Генеральный продюсер проекта Эдуард Илоян заявил, что сериал полностью финансировал видеосервис START, сооснователем которого он является.