Шипенко и Пересильд посоветовали сжать зубы во время посадки на Землю

Киноэкипаж МКС уже скоро должен вернуться на Землю. Сейчас режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд продолжают инструктировать о том, как будет проходить процесс посадки.

Инструктаж проводит космонавт Олег Новицкий. Помимо этого, во время сеанса видеосвязи специалист РКК «Энергия» Сергей Малихов сообщил, какие действия им нельзя будет совершать во время посадки, передает «МК».

По его словам, на выдохе космонавты будут должны подтянуть ремни, но прямо перед посадкой никаких движений руками допускать нельзя, чтобы избежать травм. Когда капсула с ними будет находиться на высоте порядка 300 метров над землей, им нужно будет сжать зубы и зафиксировать тело.

Пересильд и Шипенко вместе с профессиональным космонавтом Олегом Кононенко вернутся на Землю 17 октября. Они должны приземлиться около 07:36 в степи в Казахстане.

В Роскосмосе сообщили, что киноэкипаж уже отснял большую часть материалов фильма «Вызов». Накануне Олег Новицкий, Шипенко и Пересильд осмотрели скафандры и проверили бортдокументацию. Помимо этого, они продолжают заниматься укладкой грузов, с которыми вернутся домой.