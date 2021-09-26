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    26 сентября 2021, 19:05

    «Шило в мешке не утаишь». Стоянов раскрыл загадку третьего актера «Городка»

    Александр Блинов

    Актер Юрий Стоянов развеял миф о третьем герое «Городка», который якобы умер во время съемок сатирической программы. Артист рассказал об этом радиостанции «Говорит Москва».

    «Шило в мешке не утаишь». Стоянов раскрыл загадку третьего актера «Городка»

    Стоянов заверил, что никакого мифического персонажа вовсе не было. Актер заявил, что все это выдумка. А сама передача снималась на глазах у публики, поэтому утаить каких-то участников «Городка» от посторонних глаз было просто невозможно.

    «Это шило в мешке не утаишь. Интересен уровень убожества этих конспирологов. Неужели настолько не о чем писать?» — возмутился Стоянов.

    Пользователи уже несколько лет обсуждают в Сети конспирологическую теорию, что в «Городке», помимо Юрия Стоянова и Ильи Олейникова, якобы был еще один актер. Утверждалось, что его звали Владислав Петренко. А имя увидели в титрах к первому выпуску передачи, обведенное в рамку, как обычно помечают умерших людей. Сторонники теории предполагали, что в этом есть какая-то страшная тайна. Ведь авторы «Городка» никому никогда не рассказывали ни о каком Петренко.

    Ранее Стоянов вспомнил свою любимую сценку из «Городка».