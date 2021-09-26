«Шило в мешке не утаишь». Стоянов раскрыл загадку третьего актера «Городка»

Актер Юрий Стоянов развеял миф о третьем герое «Городка», который якобы умер во время съемок сатирической программы. Артист рассказал об этом радиостанции «Говорит Москва».

Стоянов заверил, что никакого мифического персонажа вовсе не было. Актер заявил, что все это выдумка. А сама передача снималась на глазах у публики, поэтому утаить каких-то участников «Городка» от посторонних глаз было просто невозможно.

«Это шило в мешке не утаишь. Интересен уровень убожества этих конспирологов. Неужели настолько не о чем писать?» — возмутился Стоянов.

Пользователи уже несколько лет обсуждают в Сети конспирологическую теорию, что в «Городке», помимо Юрия Стоянова и Ильи Олейникова, якобы был еще один актер. Утверждалось, что его звали Владислав Петренко. А имя увидели в титрах к первому выпуску передачи, обведенное в рамку, как обычно помечают умерших людей. Сторонники теории предполагали, что в этом есть какая-то страшная тайна. Ведь авторы «Городка» никому никогда не рассказывали ни о каком Петренко.

Ранее Стоянов вспомнил свою любимую сценку из «Городка».