«Шикарный комедийный эпизод»: Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Блогерша обвинила известного актера Гошу Куценко в домогательствах. Тот же назвал заявления девушки пиаром и комедийным эпизодом.

«Я скажу одно — каждый пиарится как может. Что примечательно, мы уже год пишем сценарий про тему харассмента в нашем мире кино. И я, как никто, в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — заявил Куценко в Instagram.

Несколько дней назад блогерша под ником aliin.b рассказала подписчикам в TikTok, что актер написал ей с предложением встретиться. Он якобы позвал ее в отель, но девушка отказалась. Потом она попыталась вытащить его из гостиницы, чтобы уличить в манипуляторстве и поднять актуальную тему или же просто посидеть в баре вместе с друзьями.

По словам тиктокерши, Куценко сам дал разрешение опубликовать переписку и назвать его имя. Девушка приложила к своим обвинениям скрины, но многие комментаторы все равно не поверили в правдивость истории. Блогершу обвинили в попытке словить хайп. При этом все-таки нашлись и те, кто сразу же поверил словам пользовательницы.