«Он шикарный актер и большой профессионал», — заметил Сычев.

Артист признался, что Лундгрен — один из его кумиров. Он вырос на таких фильмах, как «Красный скорпион» и «Рокки». По его словам, во время съемок «Мальчишника» Лундгрен внимательно слушал поставленные задачи, не перебивал, не отвлекался, приходил вовремя и был всегда собран и готов к работе.

«Он настолько скромный, приземленный. Я даже не ожидал от него такого», — отметил актер.