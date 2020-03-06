06 марта 2020, 16:58
«Шикарный актер и большой профессионал». Актер Сычев — о Дольфе Лундгрене
Российский актер Владимир Сычев (сериал «Физрук») рассказал RT о совместных съемках с голливудской звездой Дольфом Лундгреном в фильме «Мальчишник».
«Он шикарный актер и большой профессионал», — заметил Сычев.
Артист признался, что Лундгрен — один из его кумиров. Он вырос на таких фильмах, как «Красный скорпион» и «Рокки». По его словам, во время съемок «Мальчишника» Лундгрен внимательно слушал поставленные задачи, не перебивал, не отвлекался, приходил вовремя и был всегда собран и готов к работе.
«Он настолько скромный, приземленный. Я даже не ожидал от него такого», — отметил актер.