Шевчук рассказал о приставании пьяного байкера к Пугачевой

Алла Борисовна часто приносила на концерты шампанское или водку, общалась с исполнителями и обсуждала последние новости. По словам Шевчука, когда у ее друзей случались проблемы, она всегда приходила на помощь.

Также музыкант рассказал, как однажды Пугачева пришла на рок-концерт в кожаной косухе.

Образ певицы привлек внимание окружающих, а один из байкеров, изрядно выпив, решил познакомиться с ней. Он попытался поцеловать Пугачеву.

«Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — рассказал Шевчук.