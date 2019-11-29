Шевчук рассказал о приставании пьяного байкера к Пугачевой
Музыкант и певец Юрий Шевчук рассказал, что в 80-х Примадонна регулярно посещала концерты рок-групп. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на YouTube-канал «Редакция».
Алла Борисовна часто приносила на концерты шампанское или водку, общалась с исполнителями и обсуждала последние новости. По словам Шевчука, когда у ее друзей случались проблемы, она всегда приходила на помощь.
Также музыкант рассказал, как однажды Пугачева пришла на рок-концерт в кожаной косухе.
Образ певицы привлек внимание окружающих, а один из байкеров, изрядно выпив, решил познакомиться с ней. Он попытался поцеловать Пугачеву.
«Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — рассказал Шевчук.