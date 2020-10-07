Шевчук рассказал, как пережил самоизоляцию

«А что такого? В XIX веке тоже не было концертов на стадионах, но люди жили», — рассуждает он.

Артист уточнил, что его приглашали выступать на корпоративы «на какие-то барвихи». Кроме него предлагали также певице Земфире. Он рассказал, что они оба отказались, несмотря на хорошие гонорары.

«Мы отказались. Сидим работаем, на макароны хватает с тушенкой», — пояснил Шевчук.

Ранее российский певец Филипп Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у его 88-летнего отца Бедроса из-за заражения коронавирусом.

По его словам, у Киркорова-старшего на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении. Артист признался, что не понимает, где его отец мог подхватить вирус. Пенсионер лишь возил своих внуков в школу.

Киркоров-младший узнал о том, что переболел коронавирусом после поездки в Грецию. Тест на инфекцию подтвердил наличие антител в организме артиста.