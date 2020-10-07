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    07 октября 2020, 19:37

    Шевчук рассказал, как пережил самоизоляцию

    Дарья Морозова

    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что самоизоляция прошла тяжело, но стала отличным временем для творчества и написания новых песен. Об этом сообщила НСН.

    «А что такого? В XIX веке тоже не было концертов на стадионах, но люди жили», — рассуждает он.

    Артист уточнил, что его приглашали выступать на корпоративы «на какие-то барвихи». Кроме него предлагали также певице Земфире. Он рассказал, что они оба отказались, несмотря на хорошие гонорары.

    «Мы отказались. Сидим работаем, на макароны хватает с тушенкой», — пояснил Шевчук.

    Ранее российский певец Филипп Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у его 88-летнего отца Бедроса из-за заражения коронавирусом.

    По его словам, у Киркорова-старшего на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении. Артист признался, что не понимает, где его отец мог подхватить вирус. Пенсионер лишь возил своих внуков в школу.

    Киркоров-младший узнал о том, что переболел коронавирусом после поездки в Грецию. Тест на инфекцию подтвердил наличие антител в организме артиста.