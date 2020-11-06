По словам молодого человека, в тот день артистка сильно выпила и приехала в клуб верхом на коне, которого она затащила внутрь и ударилась головой о второй этаж.

«Она шесть часов сидела, пела свои песни, и мы с пацанами в гримерке слушали, как она пьяным голосом шесть часов поет песни», — поделился инсайдер.

Отмечается, что Слава не скрывает своего пристрастия к спиртным напиткам. Периодически она выпивает перед концертами и ничего плохого не видит в этом.

Как-то раз певицу не пустили на борт воздушного лайнера, поскольку она была сильно пьяна. В результате Слава поехала в наркологическую больницу, чтобы пройти медицинское освидетельствование.

Ранее основатель и лидер ДДТ Юрий Шевчук уточнил, какое название может получить новый альбом группы.

«Может быть „2020“ — этот год был тяжелым, и много написалось. Есть уже песня с таким названием», — поделился музыкант.