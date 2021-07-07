Шэрон Стоун заподозрили в романе с 25-летним рэпером

Голливудскую актрису Шэрон Стоун стали часто замечать в компании молодого рэпера RMR. Журналисты стали подозревать, что у пары завязался роман.

По информации Page Six, 63-летняя актриса отдыхала с 25-летним исполнителем в нескольких заведениях Лос-Анджелеса. Пару неоднократно видели за ужином и на танцполе.

«У нее определенно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга», — заявил источник издания.

При этом пользователи заметили общение актрисы и рэпера в соцсетях. Молодой человек лайкает посты Стоун в Instagram, а та комментирует его публикации. При этом представитель исполнителя не стал отвечать на вопросы журналистов об отношениях RMR и Стоун. Актриса тоже отказалась от комментариев.

Рэпер не раскрывает свою личность, а на на публику всегда выходит в балаклаве. Известность ему принесла песня Rascal, ставшая вирусной на YouTube зимой 2020 года. Стоун снималась в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Казино», «Женщина-кошка», «Вспомнить все» и многих других.