12 июня 2020, 11:29
Шэрон Стоун рассказала, как выжила после удара молнии
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что в нее ударила молния и она выжила. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
По словам актрисы, ее ударило током возле крана с водой, а в этот момент молния ударила в колодец, который снабжал дом водой.
«Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке», — уточнила Стоун.
Она добавила, что находилась дома с матерью, которая отвезла ее в больницу. Там актрисе пришлось провести десять дней.