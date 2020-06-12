Шэрон Стоун рассказала, как выжила после удара молнии

По словам актрисы, ее ударило током возле крана с водой, а в этот момент молния ударила в колодец, который снабжал дом водой.

«Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке», — уточнила Стоун.

Она добавила, что находилась дома с матерью, которая отвезла ее в больницу. Там актрисе пришлось провести десять дней.