Шэрон Стоун приняли за фейк и заблокировали на сайте знакомств

Аккаунт знаменитой голливудской актрисы заблокировали в приложении для знакомств Bumble. Создатели сервиса не поверили, что там могла зарегистрироваться настоящая Шэрон Стоун.

Об этом звезда написала в своем Instagram.

Я зарегистрировалась на Bumble, а они заблокировали мой аккаунт. Несколько человек сообщили администрации, что это не могу быть я! Эй, Bumble, быть мной — это повод для исключения? Не выгоняйте меня из улья Шэрон Стоун.

В описании сервиса отмечается, что его основными принципами является доброжелательность, толерантность и взаимное уважение. Кроме того, в приложении проводится фотоверификация, которая позволяет отфильтровать фейковые аккаунты.

Популярное в Америке приложение Bumble, о котором идет речь, запустил российский бизнесмен Андрей Андреев при участии бывшего вице-президента по маркетингу Tinder Уитни Вульф.

Первый шаг к знакомству в нем делают женщины. Если мужчина, которому она симпатизирует, отвечает тем же, то собеседники продолжают общаться.