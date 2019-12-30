Шэрон Стоун приняли за фейк и заблокировали на сайте знакомств
Об этом звезда написала в своем Instagram.
Я зарегистрировалась на Bumble, а они заблокировали мой аккаунт. Несколько человек сообщили администрации, что это не могу быть я! Эй, Bumble, быть мной — это повод для исключения? Не выгоняйте меня из ульяШэрон Стоун.
В описании сервиса отмечается, что его основными принципами является доброжелательность, толерантность и взаимное уважение. Кроме того, в приложении проводится фотоверификация, которая позволяет отфильтровать фейковые аккаунты.
Популярное в Америке приложение Bumble, о котором идет речь, запустил российский бизнесмен Андрей Андреев при участии бывшего вице-президента по маркетингу Tinder Уитни Вульф.
Первый шаг к знакомству в нем делают женщины. Если мужчина, которому она симпатизирует, отвечает тем же, то собеседники продолжают общаться.