Шэрон Стоун повторила сцену из «Основного инстинкта». Видео

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила известную сцену из фильма 1992 года «Основной инстинкт», когда получала награду «Женщина года» на премии GQ Men of the Year Awards в берлинской опере, Германия. Видео с церемонии опубликовано на YouTube.

Дэвид Линч стал обладателем почетного «Оскара» Подробнее

Стоун вышла на сцену в черном мини-платье с глубоким декольте от Saint Laurent. Актриса села на стул и закинула ногу на ногу. Зал тогда зааплодировал.

После этого 61-летняя Стоун выступила с мотивирующей речью. Она рассказала, что самое важное в жизни каждого человека — оставаться самим собой.

«У нас есть полное право быть сильными в любой форме сексуальности, которую мы выбираем, и никому не позволено отнимать это у нас», — заявила Стоун.

Звезда объявила со сцены, что эта культовая сцена изменила всю ее жизнь.

«Основной инстинкт» — эротический триллер 1992 года режиссера Пола Верховена. Главные роли исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. По сюжету киноленты, детектив из полиции расследует жестокое убийство богатой рок-звезды. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, которая в своей последней книге во всех деталях описала точно такое же преступление.