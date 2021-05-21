Шер решила снять автобиографический фильм

Певица Шер рассказала, что собирается снять фильм о своей биографии. Об этом сообщила НСН со ссылкой на ее Twitter.

Продюсерами фильма станут создатели «Mamma Mia!» при поддержке компании Universal Pictures. Шер пока не афиширует актерский состав и сюжет. Она уточнила лишь то, что это не будет обычным мьюзиклом, как «Mamma Mia!». Неизвестно, расскажет ли фильм про всю ее жизнь или про какое-то определенное событие.

Ранее в Москве стартовали съемки нового фильма Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!», где главную роль исполнит Дмитрий Нагиев.

В центре истории — капитан дальнего плавания, который становится вождем африканского племени. Через 10 лет он возвращается домой и пытается найти с семьей общий язык.

«Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе?! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на все», — поделился Нагиев.

Также американская сеть HBO купила права на показ российского фильма «Маша» с Анной Чиповской в главной роли.