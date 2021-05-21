facebook_pixel
    21 мая 2021, 16:27

    Шер решила снять автобиографический фильм

    Дарья Морозова

    Певица Шер рассказала, что собирается снять фильм о своей биографии. Об этом сообщила НСН со ссылкой на ее Twitter.

    Шер решила снять автобиографический фильм

    Продюсерами фильма станут создатели «Mamma Mia!» при поддержке компании Universal Pictures. Шер пока не афиширует актерский состав и сюжет. Она уточнила лишь то, что это не будет обычным мьюзиклом, как «Mamma Mia!». Неизвестно, расскажет ли фильм про всю ее жизнь или про какое-то определенное событие.

    Ранее в Москве стартовали съемки нового фильма Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!», где главную роль исполнит Дмитрий Нагиев.

    В центре истории — капитан дальнего плавания, который становится вождем африканского племени. Через 10 лет он возвращается домой и пытается найти с семьей общий язык.

    «Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе?! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на все», — поделился Нагиев.

    Также американская сеть HBO купила права на показ российского фильма «Маша» с Анной Чиповской в главной роли.