Шепелев рассказал об уникальных способностях своего сына

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон обладает уникальной памятью. Телеведущий рассказал о способностях мальчика в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщили «Дни.ру».

Мальчику было всего два года, когда умерла его мама. Дмитрий Шепелев огородил ребенка от общения с родственниками певицы, однако сам мальчик, которому сейчас исполнилось восемь лет, прекрасно помнит своих бабушку и дедушку.

«Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в два, три, четыре года», — рассказал телеведущий.

Многие пользователи поинтересовались у Шепелева, помнит ли мальчик Жанну Фриске. Однако телеведущий воздержался от ответа на данный вопрос. Он старается не говорить о своей покойной супруге.

Пользователи Сети похвалили необычные способности мальчика. Многие написали, что он растет развитым и талантливым.

«Молодец Платон. Развитый мальчик», «Вот это память! Я с трудом помню свой первый класс», «Дмитрий, если Вы уже показываете Вашего сына, расскажите, что Вы говорите о его маме!» — написали фанаты Шепелева.