Шепелев рассказал о жизни с Тулуповой: «Я никогда не жил так с женщиной»

Телеведущий Дмитрий Шепелев съехался со своей возлюбленной. Вдовец Жанны Фриске купил апартаменты в доме, где раньше жил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

О жизни с новой семьей Шепелев рассказал Ксении Собчак, приняв участие в съемках для ее шоу. Их устроили прямо в квартире телеведущего, уточнил StarHit.

В апартаментах вместе с Дмитрием Шепелевым живут его общий с Фриске сын Платон, нынешняя спутница ведущего Екатерина Тулупова и ее дочь Лада.

«Впервые в жизни я понял, что такое семейная жизнь. Я никогда не жил так с женщиной», — признался Шепелев.

Рабочая зона в квартире рассчитана на двоих человек, поскольку избранница Шепелева часто работает дома. В комнате Платона стоит небольшая кровать, учебный стол, есть настольные игры и синтезатор.

По словам Дмитрия Шепелева, отношения с Екатериной стали для него абсолютно новым опытом. Телеведущий поблагодарил судьбу за эту встречу и заверил, что пронесет светлую память о Жанне Фриске через всю жизнь.

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«Я знаю ее легкой, воздушной, влюбленной в жизнь красавицей. <…> Для меня она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни», — сказал он.

Шепелев поделился с Собчак подробностями взаимоотношений с родственниками Фриске. Порядок общения с Платоном для дедушки и бабушки установил суд — на решении вопроса в таком порядке, по его словам, настояли именно родные певицы. При этом они не пользуются установленным временем в полтора часа в неделю.

Кроме того, телеведущий заметил, что скандал между Фриске и ее семьей носил затяжной характер. Жанна якобы плохо ладила с отцом и предупреждала возлюбленного, что от родни можно ждать неприятностей. После смерти Фриске дедушка Платона, рассказал Шепелев, пришел с пистолетом на детскую площадку, а потом заявился к нему домой с головорезами.

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.pro пожелал бывшему зятю «сдохнуть после таких слов».

«Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете», — заявил отец Фриске.

Он уверяет, что Шепелев препятствует общению родных с Платоном.